Contro la Salernitana è Berisha uno dei migliori in campo: salva il Toro, si riscatta e ripaga la fiducia di Juric

Ottavo minuto di Salernitana-Torino, Verdi tenta il gol dell’ex ma in porta trova un grandissimo Berisha che scatta fulmineo e dice no all’attaccante ex Toro. Una reazione che salva i granata e permette a Belotti e compagni di indirizzare la partita in loro favore. Soprattutto perchè, se è vero che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, resta innegabile, soprattutto visti i precedenti, che se quel pallone fosse entrato probabilmente staremmo commentando un risultato decisamente differente. E a confermarlo, nel secondo tempo, arriva anche una seconda grandissima parata, su Ederson, che blinda l’1-0 granata.

Berisha, l’errore col Genoa è alle spalle

Il modo migliore per riscattare la precedente prestazione, dove aveva sì inciso ma in negativo. Ci si riferisce ovviamente all’erroraccio contro il Genoa. Quella scriteriata uscita a vuoto con cui ha ingannato tutti, compreso Izzo, e che ha permesso ai liguri di passare in vantaggio dopo appena 14 minuti. Un gol che ha poi condizionato tutta la partita, risultato finale incluso. Ma che, al contrario, non ha inciso sul destino di Berisha.

Alla vigilia del match di sabato sera, infatti, Juric era stato molto chiaro in conferenza stampa: l’errore di Genoa c’è stato ma il Toro, anche contro la Salernitana, avrebbe proseguito il suo percorso con l’albanese tra i pali. E la decisione non solo si è rivelata quella corretta ma è stata ripagata nel migliore dei modi dal portiere che ha fatto rivedere il giocatore ammirato nella sfida contro l’Inter. Riscattando la precedente prestazione e confermandosi arma in più per il tecnico e per tutta la squadra. Adesso, tuttavia, c’è da comprendere come verrà gestita l’ovvia “rivalità” interna con Milinkovic-Savic.

Il portiere granata: “Milinkovic? La competizione c’è ma decide il mister”

Un dubbio, se così lo si vuole definire, cancellato dagli stessi protagonisti. Archiviato il discorso campo, infatti, il primo ad intervenire e commentare a caldo la propria prestazione è stato proprio Berisha che ammette quanto la rivalità con il compagno di reparto ci sia, come “in ogni squadra”. Una rivalità sana, ovviamente, che tuttavia non sembra preoccuparlo particolarmente: “io cerco di dare il meglio di me stesso e poi decide il mister. Titolare la prossima? Speriamo”.

Una speranza per nulla vana, la sua. Poco dopo, infatti, a fargli eco è Ivan Juric che parlando di Milinkovic, lungi dal bocciarlo definitivamente, ne conferma l’impegno anche in allenamento ma non nega il calo visto nelle ultime settimane. Un calo che ha portato Berisha alla ribalta, tanto che il tecnico granata non ha avuto dubbi: “Stasera Berisha è stato perfetto, ha fatto una bella partita. Adesso il titolare è lui” (qui la conferenza stampa completa). Insomma, il portiere spera e il tecnico, pochi istanti dopo, ne conferma la sua presenza tra i pali. Tutto in una sera, dunque: errore di Genoa riscattato, vittoria in cassaforte e titolarità in tasca. Ora è tutto nelle sue parate.