Contro la Salernitana parte alle spalle di Belotti: professionalità e disponibilità non si discutono ma il suo posto è in mediana

Lukic, Brekalo e Pjaca: con Pobega fuori per squalifica erano questi i nomi caldi alla vigilia di Salernitana-Torino. Una lotta a tre per i due posti alle spalle del Gallo Belotti con Brekalo in forte dubbio nonostante le rassicurazioni di Juric sulle sue condizioni. E infatti, alla lettura delle formazioni ufficiali, sulla trequarti compaiono i nomi di Pjaca e dell’adattato Lukic. Un esperimento, quello del serbo, che il tecnico aveva già proposto nel derby di andata e che ha rispolverato proprio in occasione del match di Salerno.

Lukic trequartista: esperimento fallito

Un esperimento che non si può certo dire riuscito. Sia chiaro, in discussione non c’è di certo la professionalità del giocatore che, in una situazione di evidente emergenza, ha saputo come sempre mettersi a disposizione del tecnico e soprattutto della squadra. E nello stesso modo non è in discussione la scelta del tecnico: con Pobega fuori dai giochi e Brekalo non al meglio della condizione, Juric ha semplicemente optato per il giocatore che maggiormente gli ha dato segnali di affidabilità in questi mesi. Anche in ruoli che, come visto, non gli sono particolarmente congeniali.

Alle spalle di Belotti cerca il fraseggio proprio con il Gallo, tenta di produrre gioco e idee soprattutto negli ultimi metri ma resta evidente che, seppur non lesini in quanto a buona volontà, quella non è certamente la sua posizione. Fatica a trovare spunti e giocate, sembra spesso fuori posizione e soprattutto lontano dal miglior Lukic di stagione. Fino a quando, nella ripresa, torna nel suo ruolo di mediano. E la differenza si vede: al centro fa il suo e si conferma un punto di forza per il Toro. Di certo una buona notizia, quest’ultima, soprattutto in vista della sfida contro il Milan per la quale i granata ritroveranno anche Pobega. E questa sì che è realmente un’arma in più e la sola soluzione realmente percorribile per Juric.