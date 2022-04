Il giovane centrocampista Samuele Ricci sta migliorando ma c’è ancora tanto su cui lavorare secondo Ivan Juric

Un futuro brillante attende il neoacquisto del Torino Samuele Ricci, secondo le previsioni di Ivan Juric. Pochi mesi insieme sono stati sufficienti a percepire il talento del giovane centrocampista. La strada però è ancora lunga soprattutto per entrare appieno negli schemi di gioco proposti dal croato. Impiegarlo come play classico non rientra nei suoi piani, proiettatti più verso un modo di giocare alla Lukic per l’ex Empoli. Si aspetta quindi un salto di qualità ancora non arrivato per promuoverlo nelle sue gerarchie.

Ricic, da migliorare in dinamismo, contrasti e intensità secondo Juric

“Ricci? È abituato a fare il play, deve migliorare molto nel dinamismo, nei contrasti, nella intensità del gioco, in questo momento Lukic è di un altro livello”, queste le parole del tecnico granata dopo la Salernitana, che ha sottolineato i limiti del giovane centrocampista e il motivo per cui lo ha impiegato poco dal suo arrivo. Ha però aperto uno spiraglio: “Ma crescerà molto, facendo qualche inserimento in più, lui sapeva che doveva crescere, quando è venuto qui“.

Toro, ora la palla passa a Ricci

La palla passa quindi a Ricci, che dovrà essere bravo ad apprendere il più possibile dal croato e dai compagni per dimostrare di essere all’altezza di ciò che Juric vuole da lui. Alla sua seconda sfida da titolare in quattro presenze totali si sono visti i primi segnali di crescita, che possono però essere incrementati con la giusta dedizione e un po’ di pazienza. Chissà se anche questa scommessa sarà vinta.