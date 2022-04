Il Torino, che ha già fermato l’Inter, può essere determinante nella corsa scudetto delle altre due pretendenti: Milan e Napoli

E’ un campionato apertissimo quello di quest’anno, con tre squadre in lotta per lo scudetto. Conti in tasca non se ne fanno ancora e i pronostici sul possibile vincitore del titolo restano più aperti che mai. Milan, Napoli e Inter sono separate da pochi punti e, per poter prevalere nel rush finale, due di loro dovranno passare proprio Torino. L’Inter non è riuscita andare oltre l’1-1 tra le polemiche per il clamoroso rigore non assegnato ai granata, ora toccherà al Milan affronterà la squadra di Juric e alla 36a giornata sarà la volta del Napoli.

Toro, motivazione da cercare nelle sfide con le Big

La squadra granata sarà quindi l’ago della bilancia nella corsa allo scudetto: con il vantaggio di giocare con la testa libera, senza particolari obiettivi da raggiungere sul fronte classifica, il Torino ha la possibilità di fare a male a squadre più blasonate come appunto Milan e Napoli, dopo aver fermato Juve e Inter con due pareggi. A questo punto della stagione, un punto potrebbe davvero fare la differenza e non si lasceranno perciò rallentare tanto facilmente.

Contro il Torino tanti punti pesanti

Sulla carta, il finale di stagione che attende il Torino è tutt’altro che semplice: oltre a Milan e Napoli i granata devono ancora affrontare Roma, Lazio e Atalanta, le squadre che occupano le posizioni dalla quarta alla settima. La squadra di Juric è poi chiamata ad affrontare il Verona in trasferta (i gialloblù in classifica sono davanti ai granata), oltre che Spezia e Empoli: negli scontri contro il Torino sono in ballo diversi punti che possono valere lo scudetto o comunque un piazzamento europeo.