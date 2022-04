Pobega contro il Milan torna a disposizione di Juric: domenica affronterà quella che potrebbe essere la sua prossima squadra

Un rientro atteso quanto utile alla causa quello di Tommaso Pobega che, dopo aver saltato il match contro la Salernitana per squalifica, tornerà a disposizione contro il Milan. Una sfida dal sapore speciale, quella che lo vedrà tornare ad occupare il suo posto a centrocampo, considerato che è cresciuto calcisticamente proprio nel Milan e potrebbe tornarci a fine stagione: da grande ex (temporaneo) proverà a mettersi in mostra tenendo sotto gli occhi di Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli.

Pobega, qualità e fisicità che tornano contro il suo passato

Pobega è cresciuto molto sotto la guida di Juric ed è pronto a dire la sua fino a fine campionato. Utilizzato prima da mediano poi alla Praet, quindi in posizione più avanzata, è sempre riuscito a dare un contributo importante alla manovra del Torino. Fisicità e concretezza sono infatti elementi imprescindibili in quel settore di campo per il croato, che se n’è privato poco nel corso della stagione.

Pobega, contro il Milan un ritorno a passato e futuro

Della crescita di Pobega potrebbe beneficiarne nella prossima stagione il Milan, che dovrà sostituire il partner Frank Kessie e ha intenzione di riportare a casa proprio il numero 4 del Torino (utile anche nella lista Champions essendo cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero). Già negli scorsi mesi Davide Vagnati ha provato a imbastire una trattativa per trattenere il centrocampista ma i dirigenti del Milan non hanno voluto neanche abbozzare i discorsi: ci riproverà a fine stagione sapendo però che solo molto difficile far cambiare idea a Maldini e Massara.