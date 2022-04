Il tecnico si è messo alle spalle il successo di Salerno. Nel mirino i rossoneri e ne ha così approfittato per vederli da vicino

Domenica 10 aprile il Toro si confronterà con il Milan e Ivan Juric, come riporta Sky Sport, sembra aver già da subito orientato i suoi pensieri alla sfida con il Diavolo. Il tecnico croato, accompagnato dal suo vice Matteo Paro, si è presentato infatti ieri sera sulle tribune dello Stadio Giuseppe Meazza per assistere al match tra i rossoneri e il Bologna di Mihajlovic terminato sullo 0-0. Un modo per studiare da vicino i prossimi avversari dei granata.