Andrea Belotti rinuncia a qualche giorno di vacanza e il 2 agosto sarà al Filadelfia: i dubbi sul suo futuro però restano

Non lo si vedrà nel ritiro di Santa Cristina Valgardena ma Andrea Belotti conoscerà di persona il suo nuovo allenatore, Ivan Juric, direttamente al Filadelfia. Il capitano del Torino terminerà infatti le proprie vacanze a inizio agosto (qualche giorno prima del previsto) e lunedì 2 è atteso nel Tempio granata per il primo allenamento sotto la guida del tecnico croato, poi dovranno essere sciolti tutti i dubbi sul suo futuro.

Torino, Belotti torna prima dalle vacanze

Al momento è impossibile dire con certezza se Belotti resterà in granata o se invece andrà via. Sulla scrivania di Urbano Cairo non sono per il momento ancora arrivate le offerte che sia il presidente che il calciatore probabilmente si aspettavano. Non va poi dimenticato l’attaccamento del Gallo al Torino e non a caso, prima ancora di decidere se restare o andare via, ha accettato di rientrare con qualche giorno di anticipo dalle proprie vacanze per riprendere gli allenamenti. Poi si vedrà se nel corso della stagione continuerà a lavorare con la maglia granata addosso o se invece la cambierà.