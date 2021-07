Il giudice di New York, Andrew Borrok, titolare del fascicolo riguardante la causa tra RCS e Blackstone ha deciso di fare un passo indietro

È arrivata come un fulmine a ciel sereno una notizia importante inerente alla causa a New York tra RCS e Blackstone per la cessione dell’immobile in Via Solferino a Milano, sede del Corriere della Sera. Secondo quanto riportato da Radiocor, il giudice Andrew Borrok, titolare del fascicolo principale, ha deciso di lasciare la causa, spiegando i motivi di questa scelta attraverso una lettera alla Corte Suprema. “Mi sto ricusando da questa questione per evitare sospetti di irregolarità basati su alcune recenti interazioni sociali e di altro tipo con alcuni membri di Blackstone. Questa materia è rimessa alla Cancelleria Generale per essere riassegnata ad un altro giudice della Divisione Commerciale” ha spiegato il giudice Borrok chiedendo alla Corte di trovare un sostituto.