Con quello segnato all’Udinese, Andrea Belotti è per il quinto campionato consecutivo è andato in doppia cifra: solo Paolo Pulici ha fatto meglio

E sono 10. Con quello da tre punti segnato al 16′ di Torino-Udinese, Andrea Belotti arriva a toccare la doppia cifra per quanto riguarda le marcature in questa serie A: un dato che lo fa entrare ancora di più nella storia granata. Con l’attuale, sono ora cinque i campionati consecutivi in cui il Gallo ha siglato almeno 10 reti. C’è solamente un giocatore nella ultracentenaria storia del Toro che è riuscito a fare meglio, ovviamente parliamo del re dei bomber per eccellenza: Paolino Pulici. Per sette anni, dal ’73 al ’79 compreso, Pupi è andato a segno per almeno dieci volte in campionato, avendo però a disposizione meno partite di quelle che ha il Gallo adesso: negli anni ’70 la serie A era infatti a sedici squadre e non a venti come adesso.

Torino: tutti i giocatori in doppia cifra per cinque campionati di fila

Oltre a Belotti, ad andare in doppia cifra per cinque campionati consecutivi con la maglia del Torino sono stati solamente altri tre giocatori: Adolfo Baloncieri, Valentino Mazzola e Guglielmo Gabetto (gli ultimi due salirebbero a sei se si considera anche il campionato di guerra del 1944 che non viene però considerato dalla federazione). Poi ci sono i casi di Gino Rossetti e di Ciccio Graziani, che per sei volte hanno superato le dieci marcature con la maglia del Torino ma tutti e due con in mezzo una stagione con meno di dieci marcature.

Torino: per Belotti altre undici partite per continuare a segnare

Belotti ha avuto la possibilità di tagliare questo traguardo sabato contro il Parma, quando ha inizio secondo tempo si è presentato sul dischetto: l’errore dagli undici metri gli ha fatto piovere addosso diverse critiche che il Gallo ha immediatamente spento con un sinistro così da potente da sorprendere Juan Musso sul proprio palo. Ora il Gallo ha a disposizione altre undici partite per aumentare il proprio bottino di reti e portare il prima possibile il Torino alla salvezza aritmetica.

Torino: i gol di Belotti in serie A

Questo il riepilogo dei gol di Andrea Belotti con il Torino in serie A:

Serie A 2015/ 2016: 35 presenze, 12 gol

Serie A 2016/2017: 35 presenze, 26 gol

Serie A 2017/2018: 32 presenze, 10 gol

Serie A 2018/2019: 37 presenze, 15 gol

Serie A 2019/2020: 25 presenze, 10 gol (stagione ancora in corso)