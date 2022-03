Quattro gol per il “Gallo” in questa stagione segnata dagli infortuni. Ancora 10 incontri per raggiungere un altro straordinario traguardo

Belotti e la doppia cifra. Una consuetudine a cui il capitano granata ci ha abituato fin dalla sua prima stagione agli ordini di Ventura (sembra un’eternità). Già in quell’annata, la 2015-2016, riesce a siglare ben 12 gol in 35 presenze. Gli stessi gettoni dell’anno successivo ma con ben 14 timbri in più. Chi se la scorda quella stagione da record agli ordini di Sinisa Mihajlovic, coronata da ben 26 centri in campionato. Difficile ripetersi anche la stagione seguente, mettici poi anche l’infortunio al ginocchio. Buttali via comunque 10 gol in 32 presenze…

Sei gol alla doppia cifra

Nell’anno della cavalcata europea con Walter Mazzarri in panchina(2018-2019) ne fa 15 in 37 uscite. Nelle più cupe due stagioni successive 16 in 36 partite (2019-2020) e 13 in 35 (20-21). Nel campionato corrente a limitarlo sono stati prima l’infortunio al tendine peroneo, poi quello al bicipite femorale. Al momento sono quattro i gol messi a segno dal “Gallo”. Avrà ancora dieci partite per aggiungere al suo bottino quelle sei reti che gli permetterebbero di andare in doppia cifra per il settimo anno consecutivo.