In Toro-Inter era al Var, in Champions invece dirigeva Lilla-Chelsea dal campo: Irrati lo richiama e evita che Massa sbagli

In Torino-Inter, al Var, non ha richiamato Guida al monitor per il fallo netto di Ranocchia su Belotti, condannando anche Guida all’errore. In Champions Massa è stato protagonista di un episodio dubbio, colo che stavolta al Var c’era Irrati che lo ha salvato. In Lilla-Chelsea fallo di mano di Jorginho non visto dal fischietto di Imperia. Evidente il tocco, tanto che il collega evita un grave errore, permettendo a Massa di correggersi dopo la revisione dell’azione e di assegnare il calcio di rigore al Lilla.