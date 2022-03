Juric ha fatto sapere che Sanabria ieri, 16 marzo, ha avuto dei problemi fisici quindi non è certa la sua presenza contro il Genoa

Un nuovo problema per il Toro reso noto da Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione di Genoa-Torino. Non è certa la convocazione di Antonio Sanabria per l’importante sfida contro il Genoa. Infatti, il tecnico croato in conferenza stampa ha dichiarato: “Sanabria in dubbio perché ha avuto qualche problema ieri”. L’attaccante paraguaiano sicuramente farà di tutto per recuperare in extremis dal fastidio accusato ieri in allenamento. Il numero 19 granata vorrà esserci contro il Genoa soprattutto per riscattare la deludente prestazione rimediata nel match contro l’Inter e per cercare di tornare a trovare la via del gol, per fare in modo che il Toro possa ritrovare la vittoria che manca ormai da troppo tempo. D’altronde Sanabria sa come si segna al Genoa, tra l’altro sua ex squadra. Era stato proprio lui a sbloccare il match d’andata, terminato 3-2 in favore dei granata. Adesso bisognerà valutare con molta attenzione le condizioni fisiche di Sanabria per poi vedere se potrà partire per la trasferta a Genova o se dovrà stare fermo ai box.