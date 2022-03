Stando all’algoritmo del sito statunitense FiveThirtyEight il Toro terminerà il campionato al 10^ posto con 51 punti

Il campionato di Seria A si appresta ad arrivare al rush finale con una corsa verso lo scudetto più aperta che mai, così come la lotta per la salvezza. A dirci come potrebbe essere la classifica finale del campionato italiano ci ha pensato nelle scorse ore FiveThirtyEight, il portale di studio dati di Abc News che prendendo in considerazione dati, statistiche e previsioni, prova a stilare le classifiche finali dei vari campionati. Secondo il sito americano il Toro arriverà 10^ con 51 punti. Quindi, secondo gli americani i granata da qui alla fine del campionato faranno ancora 16 punti. Davanti ai granata arriverà l’Hellas Verona, invece dietro si posizionerà il Sassuolo. A vincere il campionato sarà l’Inter con 82 punti, al secondo posto il Milan con 77 punti e al terzo il Napoli con 75 punti. Mentre in Serie B andranno il Venezia che arriverà al terz’ultimo posto con 34 punti, nella penultima posizione il Genoa (prossima avversaria della squadra di Ivan Juric) con 25 punti e infine, all’ultimo posto, la Salernitana con soli 24 punti.