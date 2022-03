Anche Antonio Sanabria si aggiunge alla lista degli infortunati del Toro: ecco che cosa hanno evidenziato gli esami strumentali

Tegola che si aggiunge a quelle già presenti in casa Toro: Sanabria non ce la fa per la trasferta di Genova, in programma per domani alle 21.00. Dopo un problema fisico riscontrato negli scorsi giorni, il club ha effettuato alcuni accertamenti per definire l’entità dell’infortunio del paraguaiano. Gli esiti hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro, secondo riportato dal club tramite una nota ufficiale. Restano da valutare i tempi di reccupero, ma non sarà presente contro i rossoblu.