I precedenti di Genoa-Torino / Su 53 sfide ci sono state 12 vittorie del Toro, 15 pareggi e 26 successi dei rossoblù

Messa in archivio la partita contro l’Inter e smaltita la tanta rabbia per il rigore netto negato ad Andrea Belotti, il Toro si appresta ad affrontare il Genoa. I granata dunque si preparano a scendere in campo a Marassi. Un campo che è sempre stato molto ostico per la squadra torinese, basta vedere i precedenti tra Genoa e Toro in casa dei rossoblù con il bilancio che nei 53 precedenti i granata hanno raccolto 12 successi, 15 pareggi e 26 sconfitte. Quella di domani sera sarà una sfida sicuramente combattuta. La squadra di Ivan Juric vorrà tornare alla vittoria che manca dallo scorso 15 gennaio, mentre il Grifone dopo aver collezionato un filotto di pareggi andrà alla ricerca dei 3 punti per continuare a sperare di salvarsi anche se sarà complicato.

La vittoria del Genoa 3-0 nel 2008

Un favorevole, che sicuramente farà più piacere che venga ricordato ai liguri rispetto che ai granata, è quello che risale al 13 aprile 2008 quando i rossoblù si imposero 3-0 sui granata allora allenati da Walter Novellino, grazie alle reti messe a segno da Di Vaio, Borriello e Sculli. Tutti e i tre i gol arrivarono nella seconda frazione di gioco e il Toro rimediò un’altra pesante sconfitta, con i granata che avevano perso 5 delle ultime 6 partite. Un precedente o meglio un periodo quello sul quale i granata non vogliono tornarci, senza alcuna ombra di dubbio.

Il successo dei granata sotto il segno di Bremer

Un precedente contro il Genoa che Bremer non può di certo dimenticare è quello che risale al 30 novembre 2019 quando i granata, allora sotto la gestione di Walter Mazzarri, vinsero 1-0 proprio grazie a una rete messa a segno dal difensore brasiliano al 77’ minuto. In quella partita, al di là del successo, una nota negativa per i granata fu la prestazione rimediata da Edera. Il giocatore granata sprecò un’occasione clamorosa, per poi rimediare due gialli e la conseguente espulsione. Tornando alla prestazione di Bremer, il numero 3 granata proverà a ripetere quella partita per portare il Toro alla vittoria.

Genoa-Torino: l’ultimo precedente

L’ultima partita che si è disputata tra Genoa e Torino in casa dei rossoblù risale al 30 novembre 2019 e combacia con la prima vittoria di Marco Giampaolo sulla panchina del Toro. Poi il tecnico ex Milan collezionò solo un’altra vittoria in granata, quella nel match contro il Parma a inizio 2020. Quella sfida contro il Genoa terminò 1-2, con la rete di Lukic che sbloccò il match. I granata trovarono il raddoppio grazie a un autorete di Pellegrini e a chiudere la partita fu il gol di Scamacca, che alla fine risultò inutile, e ad avere la meglio fu il Toro.