Belotti fa paura? E’ il giocatore più picchiato della Serie A

Con 29 falli subiti l’attaccante del Torino Belotti è il giocatore più “abbattuto” della Serie A: dopo di lui Rodrigo De Paul e Mattia Zaccagni

E’ appena iniziata ma la stagione del Gallo Belotti gli ha già regalato un fioccare di record. Non ultimo quello guadagnato dopo Torino-Crotone. E no, questa volta non si tratta di gol, di classifiche marcatori o di prodezze varie. Questa volta si tratta del numero di falli. Subiti. 29 per la precisione: una media di più di 4 a partite che lo rendono il giocatore più picchiato, atterrato e maltrattato di tutta la Serie A. E visto che di Torino-Crotone si parlava, di certo Lisandro Magallan ha avuto il suo bel da fare per contenere il Capitano granata. Tanto che ogni volta che il numero 9 tentava di sfuggirgli (e ci riusciva, puntualmente) il difensore argentino ricorreva alle maniere forti.

Belotti, il giocatore con più falli subiti in Serie A

Sette sono stati gli interventi fischiati contro Magallan, costantemente graziato dal direttore di gara. Paradossalmente invece, è stato proprio il Gallo a rimediare il giallo nell’unica occasione in cui, per così dire, gli ha reso il favore. Insomma il solito “due pesi e due misure” che perseguita l’attaccante da tempo. E sì, perché l’argentino, e i numeri lo confermano, non è né il primo né il solo ad aver giocato al tiro al bersaglio con Belotti.

Il numero 9 granata, d’altronde, ha ormai una fama che lo precede. Quella di un giocatore capace di andare a prendersi il pallone anche quando i compagni di squadra non lo supportano a dovere. E soprattutto capace di fare male, malissimo: se gli si concede uno spiraglio anche minimo, il gol arriva. O lo fa fare al compagno di reparto, come capitato con Lukic. E allora, meglio rimediare un giallo e rischiare qualcosa in più che regalare a Belotti il pallone.

Serie A, la classifica dei falli subiti

Ma il Gallo non è certo l’unico a finire spesso (e poco volentieri) con le gambe all’aria. Al secondo posto della classifica dei falli subiti, infatti, figura Rodrigo De Paul dell’Udinese che di botte ne ha subite 27. Alle loro spalle, invece, si piazzano Zaccagni del Verona (24), Messias del Crotone (22) e Ribery della Fiorentina (20).

In coda alla classifica, invece, ad aver subito il minor numero di falli sono stati Kucka, con 16 infrazioni subite, e la coppia Caprari-Cigarini con 15 falli subiti a testa.