Sirigu: "La fascia da capitano? Sono contento anche per il Toro" - Toro.it

In Italia-Estonia, Salvatore Sirigu è stato il 90° calciatore a indossare la fascia da capitano della Nazionale dell’Italia

E’ una giornata che Salvatore Sirigu ricorderà per molto tempo. Il portiere del Torino in Italia-Estonia è stato infatti il 90° calciatore della storia a indossare la fascia da capitano dell’Italia. Era da molti anni che un granata non aveva questo onere e onore. “La fascia da capitano è una bella soddisfazione, una bella gratificazione. Era da tanto che un giocatore del Torino non era capitano dell’Italia? Ci godiamo questo momento, sono contento anche per la mia famiglia e per il Toro. Questo fa bene per le statistiche e per noi”.

Sirigu: “Questo è un gruppo molto forte”

Poi, sul gruppo della Nazionale Sirigu ha aggiunto: “E’ un gruppo molto forte, un gruppo sano e consolidato. Quando ci sono tanti ragazzi nuovi, che esordiscono, se non hai un gruppo sano vengono integrati male. Per noi è fondamentale seguire una certa tipologia di gioco e avere un credo calcistico, oggi abbiamo vinto tenendo fede a questo. Ci godiamo anche questi momenti perché non ne abbiamo vissuti tanti in passato”.