Belotti è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dell’Italia contro la Bulgaria: “Gol dedicato a mia figlia Vittoria”

Dopo aver battuto l’Irlanda del Nord, l’Italia prosegue al meglio il proprio cammino nelle qualificazioni al Mondiale battendo 2-0 anche la Bulgaria: ad aprire le marcature è stato Andrea Belotti su calcio di rigore, poi è arrivato il raddoppio di Manuel Locatelli. E’ stata la prima vittoria nella storia dell’Italia in Bulgaria dopo quattro pareggi e due sconfitte. Il Gallo è stato tra i migliori in campo, oltre al gol ha preso anche un palo nel secondo tempo.

Belotti: “Il Covid è un nemico subdolo”

“Abbiamo provato un po’ di rigori in settimana, il designato a batterli ero io infatti Insigne mi ha subito dato il pallone – ha raccontato a fine partita il capitano del Torino – L’importante è aver fatto gol perché abbiamo sbloccato una partita difficile. Il palo? L’avevo visto dentro il pallone ma ha preso un giro strano, poi ho provato a calciare forte ma la palla è andata sopra la traversa. Peccato perché avessi fatto doppietta avrei messo più al sicuro il risultato”.

Belotti ha poi parlato della sua esperienza con il Covid. “Il Covid ha colpito anche tanti noi, io stesso l’ho avuto prima di questo ritiro. E’ un nemico subdolo e per questo colgo l’occasione per augurare pronta guarigione a tutti coloro che l’hanno preso. La dedica dopo il gol? A mia figlia Vittoria, purtroppo è nata lo stesso giorno in cui ho scoperto di essere positivo e per due settimane non l’ho vista. E’ per lei il gol perché penso sia la gioia più bella della vita”.

Poi, ancora sulla nazionale: “Veniamo da due stagioni di fila dove non ci siamo mai fermati e può sentirsi la stanchezza ma questa squadra la vedo sempre positiva, è normale che ci siano grande aspettative, è normale che ci siano tante aspettative perché siamo forti”.