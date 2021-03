La Lazio presenterà ricorso alla Corte d’Appello: i biancocelesti vogliono la vittoria a tavolino per la gara dell’Olimpico

Continua la bagarre tra Lazio e Torino, quella che da settimane si è ormai spostata stabilmente dal campo di gioco alle aule dei tribunali. E oggi, quella che ormai sembra diventata una vera e propria telenovela, si arricchirà di una nuova puntata. Dopo che il Giudice Sportivo ha deciso di non assegnare la vittoria a tavolino alla Lazio dopo che i granata non si sono presentati all’Olimpico a causa del blocco imposto dall’Asl, i biancocelesti presenteranno ricorso alla Corte d’Appello. Il messaggio è chiaro: la società di Lotito vuole i tre punti e come già anticipato ricorrerà a tutte le strade possibili per ottenerli.

“Agiremo in tutte le sedi”

La conferma di quanto la società biancoceleste aveva anticipato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo. “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo – si leggeva nella nota ufficiale del club e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni“. Una dichiarazioni alla quale nelle scorse ore ha fatto eco anche l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile: “La società vuole il 3-0 a tavolino”.

E sui protocolli: “Questo caso non riguarda solo la Lazio, ma l’intero ordinamento sportivo, tutto il campionato. Si dice che deve fare tutto il pubblico ma poi vengono bloccate Napoli, Torino e Inter. E se non deve fare il privato non funziona più niente. I protocolli vanno rivisti, questo senz’altro“

Lazio-Torino, quale epilogo?

Insomma, oggi arriverà l’agognato ricorso ma la domanda resta sempre la stessa: quale potrebbe essere l’epilogo della vicenda? Soprattutto considerato l’ormai noto e famoso precedente del Napoli? Difficile (anche se non è da escludere) pensare che le decisioni della Corte d’Appello si discostino troppo da quelle del Giudice Sportivo. E se questo venisse confermato è logico e scontato pensare che il club biancoceleste si rivolgerà al terzo grado di giudizio. Quel Collegio di Garanzia del Coni che già si era espresso in favore dei partenopei.