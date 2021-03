Il giovane ivoriano Wilfried Singo vuole tornare titolare dopo il rientro contro la Samp e proverà a farlo nel derby con la Juventus

Con la fine della pausa Nazionali ecco che torna la Serie A e quale il miglior modo di rientrare se non contro la Juve nel derby della Mole per il Toro? I granata, reduci da una brutta lotta contro il Covid, che è costato diverse assenze ed un calo nelle prestazioni, potrebbero finalmente contare su tutti i propri pezzi pregiati. Tra questi Wilfried Singo, giovane di talento e fisicità, che potrebbe avere nuovamente la chance di giocare titolare. Stop forzato come alcuni dei compagni, rientro graduale. Già all’Allianz, nella sfida di andata, aveva giocato da veterano, dimostrando la crescita e accendendo ancora di più i riflettori su di sé. Tanti gli estimatori di Singo, compresa quella Juventus che sarà sabato sua avversaria.

Dopo la Samp, è tempo di tornare titolare per Singo

Se il rientro con la Samp non ha portato agli effetti sperati nei diciassette minuti collezionati dall’ivoriano, diverso potrebbe essere invece l’epilogo nel derby. Considerata come una partita a sè, la sfida contro la Juventus è infatti l’occasione perfetta per rilanciarsi e riportare in alto il morale, soprattutto in caso di esito positvio ed il Toro ora ne ha più bisogno che mai. La classifica chiama e non resta più troppo tempo per sbaragliare definitivamente la concorrenza.

Nicola può sfruttare la fisicità e la tecnica di Singo nel derby

I passi falsi possono essere contati con il contagocce e lo sa bene Davide Nicola che in gioco ha anche la propria panchina. Il tecnico, che punta molto sulle corsie laterali per costruire il proprio gioco e dare vita alle azioni offensive, potrà contare nuovamente su un aiuto in più che fino ad ora non ha deluso. Singo dal canto suo, finito nel mirino del Milan, vuole riprendersi il posto da titolare per concludere al meglio la stagione e proverà a farlo già contro la Juve.