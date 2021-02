Contro la Fiorentina Belotti è tornato al gol, adesso non può più fermarsi: in ballo c’è la salvezza del Toro e il rinnovo di contratto

Obiettivo doppia cifra, raggiunto: dopo ben 7 giornate di astinenza , una novità assoluta nella sua personale stagione, contro la Fiorentina Andrea Belotti è finalmente tornato al gol (l’ultimo l’aveva segnato contro la Roma) raggiungendo così quota 10. Un rendimento, il suo, che se solo la squadra fosse in grado di imitare, soprattutto dal punto di vista di atteggiamento e convinzione, la classifica sarebbe indubbiamente diversa. Ma con i se e con i ma, non si va lontano. Quello che serve sono i risultati, i punti e per farli, indubbiamente, il Toro ha un bisogno folle anche dei gol di Belotti.

Da Belotti i gol che valgono la salvezza

Un Gallo al quale da qui a fine stagione si chiederà di fare gli straordinari. Di non fermarsi a quei 10 gol siglati ma piuttosto di ripetere quanto di buono visto ad inizio campionato. Con quel filotto di 6 gol in 5 gare che, nonostante un rendimento complessivo della squadra a dir poco disastroso, gli valsero un inizio di stagione da record. Perchè è anche (ma non solo) a questo che il Toro di Nicola dovrà aggrapparsi per tentare di restare attaccato alla Serie A con le unghie e con i denti.

L’accontentarsi, d’altronde, non sembra far parte del vocabolario del bomber granata. Mai domo, mai arrendevole, specchio di una convinzione e di una determinazione che se solo i suoi compagni seguissero si potrebbe offrire a Nicola la chiave perfetta per portare a casa l’obiettivo. E allora ecco che di gol, dopo quello alla Fiorentina, ne serviranno altri. Tanti altri, per poter finalmente urlare al miracolo e sedersi poi ad un tavolo con la società. Perchè in ballo non c’è solo la salvezza, non per Belotti almeno.

Cairo: “Il rinnovo? Deve essere convinto”

In ballo per l’attaccante c’è anche il futuro. Un futuro che dipenderà tutto e solo da quel rinnovo di contratto che resta nell’aria ma che ancora non è arrivato. E che, viste anche le parole di Urbano Cairo, non sembra in procinto di concretizzarsi in tempi brevi. “E’ con noi dal 2015, quando lo acquistai dal Palermo. Abbiamo rinnovato il contratto già da una volta. Da parte nostra c’è la volontà di rinnovare e fare proposte vantaggiose – ha dichiarato solo ieri il presidente granata.

Che ha poi voluto precisare che dipenderà però anche dal Gallo perchè sarà proprio lui a dover dimostrare di “essere convinto, il rapporto è buonissimo. L’importante è che lui sia convinto, noi faremo il nostro dal punto di vista economico”. E allora, quale modo migliore di dimostrare di volerlo davvero questo rinnovo, se non a suon di gol?