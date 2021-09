Contro la Juve Belotti non ci sarà: Juric è preoccupato ma spera di ritrovare il capitano del Torino dopo la sosta

“Belotti non riesce a correre: non ci sono previsioni di rientro” cosi’ l’allenatore granata descriveva le condizioni di Andrea Belotti nella conferenza stampa di vigilia, anticipandone l’assenza per un periodo ancora molto lungo. “Speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare” ha continuato il tecnico, manifestando tutta la propria preoccupazione per la punta e spegnendo forse le speranze dei tifosi che erano convinti di poterlo rivedere in campo almeno nel derby con la Juve sabato 2 ottobre.

Quando torna Belotti? Le previsioni

Uno stop, quello dell’attaccante campione d’Europa, iniziato con la Fiorentina, quando il capitano subì una forte contusione alla tibia che ancora lo tiene lontano dal campo lasciando l’attacco granata orfano del suo capitano. Assenza che però non è stata da ostacolo nelle vittorie contro la Salernitana (4-0) e contro il Sassuolo (1-0) con ben 5 reti in due partite per la formazione granata. Certo, non vedere Belotti continua ad essere un grande vuoto, specialmente in un sistema di gioco che ne esalterebbe le caratteristiche, considerato quanto visto al Mapei venerdì scorso. “Speriamo che passi in fretta”: è l’augurio del tecnico e di tutti i tifosi. Prima della sfida contro la Salernitana, Juric aveva parlato di almeno quattro gare senza il capitano. Un’assenza che però si prolungherà ancora, dato che il Gallo avrà bisogno anche della pausa per le Nazionali per provare a recuperare, in modo da essere pronto o per la trasferta di Napoli del 17 ottobre o per la gara casalinga del 22.