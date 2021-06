Lotta, fa a sportellate, recupera palloni e prende falli: contro l’Austria si è visto l’Andrea Belotti che ha conquistato i tifosi del Toro

Non c’è tifoso del Toro che si è stupito nel vedere l’intervento in scivolata di Andrea Belotti, che ha fermato la ripartenza di David Alaba, nel secondo tempo supplementare di Italia-Austria. D’altronde a questi recuperi il Gallo ha abituato tutti i sostenitori granata da diversi anni, così come al fare a sportellate con i difensori avversari, a lottare e a prendere preziosi calci di punizione nel finale di partita che hanno permesso alla Nazionale di respirare e allentare la pressione avversaria sul 2-1.

Italia-Austria: a Belotti è mancato solo il gol

Contro l’Austria a Belotti è mancato solo il gol. A dir la verità una ghiotta occasione per scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori l’ha anche avuta ma non è riuscita a sfruttarla per il meglio calciando male il pallone: poco male, perché la sua prestazione è stata comunque più che sufficiente e ha aiutato l’Italia a conquistare il pass per i quarti di finale dell’Europeo. La prestazione di Belotti sarà inoltre piaciuta anche a Ivan Juric e a José Mourinho, i due allenatori che più di ogni altro vorrebbero poterlo allenare nella prossima stagione: il futuro del Gallo è però ancora un’incognita.

Calciomercato Torino: per Belotti congelata ogni trattativa

Il tecnico croato ha già avuto modo di parlare con il centravanti, seppur solo telefonicamente, e spera di poterlo convincere a restare al Torino quando e se lo incontrerà faccia a faccia a Europeo finita. Anche Mourinho ha però chiesto il Gallo come rinforzo per la sua Roma, dopo che già lo avrebbe voluto al Tottenham lo scorso anno. Il futuro di Belotti verrà deciso solamente dopo l’Europeo, nel frattempo sono state congelate sia la trattativa per il rinnovo del contratto (necessaria per la permanenza di Belotti) si quella con la Roma per un eventuale trasferimento in giallorosso.