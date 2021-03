Anche Andrea Belotti si è lasciato alle spalle l’incubo Covid: tampone finalmente negativo per il capitano del Torino

Andrea Belotti non è più positivo al Covid: l’ultimo tampone ha dato esito negativo. Il capitano granata dovrà ora sostenere le ultime visite mediche e, se non ci dovessero essere intoppi, da domani potrà tornare ad allenarsi al Filadelfia. Una buona notizia per il Torino che per raggiungere la salvezza ha certamente bisogno del suo capitano.