Sono due i precedenti tra Davide Nicola e Antonio Conte: per il tecnico granata due sconfitte all’attivo con Genoa e Livorno

Domenica pomeriggio al Grande Torino andrà in scena una sfida che vedrà di fronte non solo due compagini ai poli opposti della classifica ma anche due tecnici che hanno all’attivo appena 2 precedenti. Sono soltanto 2, infatti, le occasioni che hanno visto di fronte Davide Nicola e Antonio Conte (che sarà però in tribuna, considerata la squalifica), con il granata alla caccia della sua prima vittoria contro il rivale neroazzurro. Il bilancio, infatti, pende totalmente a favore del tecnico interista che ha portato a casa il bottino pieno in entrambe le precedenti sfide contro Nicola.

I precedenti tra Conte e Nicola

La prima occasione di confronto tra Davide Nicola e Antonio Conte risale al 24 novembre del 2013 quando i due tecnici sedevano rispettivamente sulla panchina del Livorno e su quella della Juventus. Un match che vide i toscani arrendersi sul campo di casa per 0-2 dopo un primo tempo chiuso in perfetta parità e a reti bianche. Nella ripresa, invece, il protagonista assoluto e Llorente che prima spinge in rete l’assist di Pogba e poi fornisce il pallone perfetto per il 2-0 di Tevez.

L’ultimo confronto quello tra Genoa e Inter

Molto più recente, invece, è il secondo e ultimo match che ha visto scontrarsi i due tecnici. Il 25 luglio del 2020, nella fase finale di un campionato condizionato dalla pandemia, Davide Nicola alla guida del Genoa affronta in casa l’Inter di Antonio Conte arrendendosi per 0-3. Al 34′ del primo tempo è Lukaku a portare in vantaggio i neroazzurri che poi faticano a chiudere il match. Tanto che le due reti finali arrivano in extremis, proprio pochi istanti prima del fischio finale: all’82’ Sanchez firma il raddoppio su assist di Moses poi, a recupero quasi finito, è nuovamente Lukaku a mettere la firma sul match e regalare la seconda vittoria a Conte.