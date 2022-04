Non solo il posto come secondo marcatore all time del Torino, contro il Milan Belotti si gioca un altro piccolo record

Sarà perché la cifra tonda è vicina – gli mancano solo tre marcature per fare 100 gol in Serie A col Torino -, sarà perché il possibile addio estivo porta a interrogarsi un po’ di più sulla grandezza dell’avventura in granata del Gallo: fatto sta che dei record di Andrea Belotti, ultimamente, si parla spesso. A Salerno, il 9 ha raggiunto ufficialmente Ciccio Graziani a quota 97 reti, anche se Graziani ha rivendicato in settimana di aver segnato un gol in più e di essere dunque a 98: un errore, secondo lui, da ricondurre al gol nel derby del marzo 1974, che compare solo in alcuni conteggi. Ad ogni modo, il traguardo della tripla cifra è vicina: poi, a Belotti resterebbe davanti solo un mostro sacro come Paolino Pulici, miglior marcatore della storia del Toro in Serie A con 134 centri. Poi c’è un altro piccolo primato, legato a doppio filo alla partita contro il Milan in programma domenica 10 aprile alle 20.45, che permetterebbe al Gallo di unirsi a un club esclusivo, pareggiando Puliciclone e pure due Invincibili: Romeo Menti e Guglielmo Gabetto.

Sei gol al Milan? Al Gallo ne manca solo uno…

I tre giocatori elencati hanno segnato tutti sei gol contro i rossoneri nella massima serie. Nessuno ha fatto meglio, nella storia del Toro. Belotti, invece, di reti al Milan ne ha segnate cinque, fin qui. E caso vuole che il secondo dei suoi due gol nella partita del 26 settembre 2019 (vinta 2-1 dal Torino) sia anche l’ultimo segnato dal collettivo granata nelle sfide contro il Diavolo. Ebbene, se riuscisse ad alzare la cresta nel posticipo di domenica, Belotti taglierebbe un altro traguardo, in attesa di capire che sarà del suo contratto, in scadenza a giugno.