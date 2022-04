Sarà il record stagionale per il “Grande Torino”: in Toro-Milan ci saranno più di 20.000 spettatori. Ecco da quando non succedeva

L’ultima volta che allo stadio “Grande Torino” hanno assistito a una partita del Toro più di 20.000 persone, sulla panchina granata esordiva Moreno Longo, la parola pandemia era sulla bocca di pochi e sugli spalti ancora qualcuno sperava che il cambio di allenatore – dopo l’esonero di Mazzarri – potesse rivitalizzare Lyanco e Verdi. I due giocarono titolari, quell’8 febbraio 2020. Fu una mezza disfatta: la Sampdoria vinse 3-1 di fronte a 20.664 spettatori. Due anni e due mesi dopo, lo stadio che fu Olimpico si prepara di nuovo a vestirsi a festa. Per Torino-Milan è atteso il pienone: non saranno i 28.000 del tutto esaurito, ma poco ci mancherà. Certo, tra i fattori che hanno portato a questo successo della prevendita c’è la massiccia presenza dei tifosi rossoneri – che hanno esaurito il settore ospiti e saranno presenti nelle due tribune e in Primavera – ma anche in curva Maratona la vendita è andata meglio del solito ed è previsto il ritorno di qualche gruppo del tifo organizzato.

Torino-Milan: rischio code all’ingresso

Per la prima volta in stagione, la capienza consentita sarà del 100%. Resteranno alcune restrizioni tuttavia: all’ingresso bisognerà esibire il Green Pass (da vaccinazione, guarigione o tampone) e sugli spalti occorrerà indossare la mascherina FFP2. Proprio per il controllo del certificato verde, che si unisce a quello del biglietto e del documento d’identità, ai tornelli potrebbero verificarsi alcuni rallentamenti, visto il grande afflusso di tifosi. L’indicazione generale, per evitare code e assembramenti, è quella di approfittare del fatto che i cancelli apriranno già alle 18.45, due ore prima del calcio d’inizio. Per il Toro si aggiornerà il record stagionale di pubblico, appena registrato nell’ultima sfida casalinga contro l’Inter (c’erano 15.363 spettatori). Anche in quel caso, in ogni caso, pesò la massiccia presenza di tifosi ospiti.