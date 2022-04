In passato Juric e Pioli si sono affrontati 6 volte, il tecnico croato ha battuto il collega una sola volta

La sfida tra Toro e Milan è ormai alle porte e l’importante match tra granata e milanesi si preannuncia molto acceso e combattuto. I rossoneri vorranno vincere per continuare la loro corsa verso lo scudetto e per tornare a conquistare i tre punti dopo il pareggio contro il Bologna, mentre il Toro andrà a caccia del successo per dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Salernitana e per battere una grande squadra. Ivan Juric dovrà fare molta attenzione a Stefano Pioli, perché per il tecnico croato il tecnico rossonero è sempre stato un avversario difficile da battere. Infatti, in passato Pioli ha già sconfitto Juric in tre occasioni: la prima nella stagione 16/17 quando l’Inter allora allenata da Pioli sconfisse 2-0 il Genoa del croato, la seconda nel marzo del 2021 quando il Milan si impose 0-2 in casa dell’Hellas Verona, e l’ultima nel girone d’andata del campionato in corso quando i rossoneri sconfissero i granata 1-0 grazie a un gol messo a segno da Oliver Giroud.

Juric-Pioli: un solo successo del croato e due pareggi

Insomma, per Juric Pioli è una bestia nera. Il tecnico granata ha battuto il collega nato a Parma una sola volta, per essere più precisi nel maggio del 2017, quando il Genoa vinse 1-0 contro l’Inter grazie a una rete messa a segno dall’ex neroazzurro Goran Pandev. Infine, sono due i pareggi tra Juric e Pioli. Il primo si è registrato nella stagione 19/20, quando la sfida a San Siro tra Milan ed Hellas Verona terminò 1-1. Il secondo pareggio arrivò la stagione successiva sempre a Milano, dove il match tra rossoneri e veronesi terminò 2-2. Sicuramente domenica sera Juric vorrà aumentare il numero di vittorie rimediate contro Pioli. Sicuramente non sarà affatto semplice, ma l’ex tecnico dell’Hellas Verona farà davvero di tutto per riuscirci.