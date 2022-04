Le parole del presidente della Salernitana Danilo Iervolino sugli errori arbitrali che spesso penalizzano il club

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, dopo un lungo in silenzio ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ospitato da Radio Bussola, ha infatti espresso la sua sulla situazione arbitrale italiana e, in particolare, sui diversi errori commessi dai direttori di gara nell’ultimo periodo, tirando in ballo anche il Torino. “Avete visto l’episodio del rigore per il Torino o quello che ci è capitato a Napoli? Ora basta, mi sto stancando di essere visto come il brutto anatroccolo. La misura è colma e certi episodi sono diventati nauseanti.“, queste le prime affermazioni del presidente granata.

Iervolino: “Rimborsare squadre palesemente danneggiate possa essere un’idea”

Continua Iervolino: “Sto studiando nel dettaglio la situazione arbitrale e dico una cosa che, se oggi può sembrare lontana, presto potrebbe invece diventare realtà: le società di calcio dovrebbero poter procedere in sede civilistica. Questi signori sbagliano di continuo e fanno danni enormi a presidenti che investono milioni di euro e non vogliono essere penalizzati. Si sentono impuniti e non si rendono conto di quello che fanno. L’errore umano fa parte del gioco, ci mancherebbe. Ma credo che rimborsare squadre palesemente danneggiate possa essere un’idea, ne discuterò in futuro nelle sedi opportune“.