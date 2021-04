Per Belotti quello di sabato sarà il 13° derby della Mole, dopo essere tornato al gol in Nazionale proverà a segnare anche ai bianconeri

Andrea Belotti dopo la pausa legata alle Nazionali, in cui il capitano granata è stato impegnato con l’Italia del Ct Mancini, dovrà tornare a pensare al Toro e a come fa uscire la sua squadra dalle zone basse della classifica. Con i suoi gol il numero 9 del Toro dovrà cercare di portare i granata a centrare l’obiettivo salvezza e dovrà iniziare a farlo già sabato quando il Toro di Nicola alle 18 affronterà la Juventus. Per Belotti sarà il derby numero 12 in campionato, il 13° considerando quello in Coppa Italia. Una partita molto importante, con entrambe le squadre che arrivano da una sconfitta e in cui Belotti, dopo aver ritrovato la via del gol in Nazionale contro la Bulgaria, cercherà di segnare anche ai bianconeri.

I precedenti contro la Juve in campionato

Per il capitano del Toro il primo derby con addosso la maglia granata risale al 31 ottobre 2015 quando entrò al 87’ minuto al posto di Maxi Lopez. Quel Juventus-Torino terminò 2-1 in favore dei bianconeri. Nel secondo derby della Mole il numero 9 del Toro partì titolare e il match terminò 1-4 per i bianconeri, allora allenati da Allegri. Da lì in poi Belotti giocò tutti i successivi derby per 90’ minuti raccogliendo 7 sconfitte e due pareggi. Nell’ultimo incontro tra Juventus e Torino, vinto 2-1 dai bianconeri, Belotti disputò una partita fatta di lotta e spirito di sacrificio in cui sfiorò il gol in acrobazia mentre i granata erano ancora in vantaggio grazie a un gol di Nkoulou.

Belotti 3 gol segnati alla Juve in granata

Il nome di Belotti in solo 3 derby della Mole è apparso a fine partita nel tabellino dei marcatori. Il primo gol alla Juve risale a marzo del 2016 in cui la sfida terminò 1-4 per i bianconeri. Il secondo sempre nel 2016 più precisamente l’11 dicembre, con la Juve che si impose 1-3 sui granata. Invece l’ultima rete segnata a Ronaldo e compagni è stata la scorsa stagione all’Allianz Stadium il 4 luglio scorso con i bianconeri che vinsero 4-1. Gol che purtroppo per Belotti non sono mai risultati utili ai fini del risultato. Il capitano granata insegue ancora la prima vittoria in un derby contro la Juve.