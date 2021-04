Le dichiarazioni di Juan Cuadrado in vista del derby della Mole dopo un collegamento telematico con gli studenti del Liceo S. Anna

Più di una semplice partita il derby della Mole e quest’anno più che mai. I due club, reduci da situazioni poco rosee, ognuno a modo suo, sono pronti ad affrontarsi. Juan Juadrado, uno dei protagonisti, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, dopo un collegamento telematico con gli studenti del Liceo S. Anna: “Speriamo di vincere ild erby contro il Torino, non dobbiamo avere paura. Ci alleniamo per scendere in campo con voglia e per ottenere un grande risultato“. Queste la parole di uno dei giocatori che più sis ono resi protagonisti del campionato bianconero in corso.

Cuadrado sul ko col Benevento

Sulla sconfitta contro il Benevento e su Pirlo: “È stata una partita difficile da digerire, volevamo fare risultato e non ci siamo riusciti. Ci abbiamo pensato tanto, dovevamo vincerla per arrivare alle prossime gare con tre punti in più. Adesso dobbiamo cercare di vincere tutte le gare che mancano. Sono fiducioso, siamo una grandissima squadra e possiamo riuscirci. Ora dobbiamo vincere queste ultime partite e restare nelle prime posizioni per ottenere la qualificazione in Champions League. La finale di Coppa Italia sarà molto importante. Pirlo? Il mister sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Ci sono cambiamenti e giocatori nuovi, dobbiamo avere pazienza. Non è colpa sua, siamo noi che andiamo in campo. Noi abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a fare più punti possibile“.