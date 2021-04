Le parole di Simone Verdi in vista del derby della Mole, che si giocherà sabato 3 aprile alle ore 18.00 al “Grande Torino”

Torino-Juventus attende Nicola ed i suoi sabato alle ore 18. É il match del possibile riscatto, dell’inversione di rotta, e lo sa bene Simone Verdi che, ai microfoni di Torino Channel, commenta così la sfida che attende i granata: “Derby? É una partita importante, soprattutto per l’ambiente del Torino. Sappiamo però soprattutto quanto possa essere importante per noi fare risultato sabato. In questo momento, nella condizione di classifica in cui siamo, siamo obbligati a cercare di fare risultato con qualsiasi squadra. Ci mancano undici partite e a partire da sabato, dobbiamo cercare di portare a casa punti importanti per raggiungere il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Sabato dobbiamo entrare in campo con una mentalità più forte di quelle precedenti e dobbiamo cercare di fare tutti insieme qualcosa in più per tirare fuori il Torino da questa situazione, io in primis“.

Verdi: “La mia stagione non è positiva. Devo ribaltare tutto”

Sul suo rendimento: “La mia stagione? Non è sicuramente positiva. Conosco le mie potenzialità e quale possa essere il mio contributo alla squadra. Io so quello che pensano di me la società ed i miei compagni e questa è una cosa che mi dà la forza per andare avanti. Mancano undici partite e devo cercare di ribaltare tutto, cercando di dare un contributo importante alla squadra.

Sulla salvezza invece: “La salvezza sarebbe un regalo di matrimonio bellisismo per passare una giornata così importante per me e la mia futura moglie in modo sereno e più tranquillo. Non voglio neanche pensare alla retrocessione. Vado tutti i giorni pensando ad un solo obiettivo da raggiungere che è la salvezza. Per quanto la mia esultanza con la “L”, me la porto dietro da Bologna. É nata tra me e Laura. Una sera parlando le ho detto, che se avessi fatto gol la domenica, avrei esultato con la “L”. É poi diventata un’abitudine e un portafortuna. É anche un ringraziamento nei suoi confronti perchè sopporta alcune vicende che ci sono accadute. Lei vive lontano da casa sua e non è facile per una ragazza che ha studiato per fare quello che le sarebbe piaciuto fare, allontanarsi a causa del mio lavoro“.