A La Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo ha commentato la notizia dell’apertura dell’inchiesta da parte della Procura Federale

La battaglia tra Torino e Lazio prosegue e, giorno dopo giorno, si aggiungono nuovi tasselli in quella che è ormai diventata una vera e propria querelle. A La Gazzetta dello Sport, il presidente granata Urbano Cairo ha ora commentato la notizia dell’apertura dell’inchiesta da parte della Procura Federale, un atto dovuto dopo la pubblicazioni delle motivazioni della Procura Federale in cui il Torino è stato accusato di aver tenuto un comportamento sleale, ma ha anche annunciato possibili querele nei confronti dell’avvocato biancoceleste, Gian Michele Gentile.

Cairo: “Il Torino si è comportato in maniera inappuntabile”

“Sono contento sia stata aperta un’inchiesta, anche se è un atto dovuto. Sarà così possibile dimostrare come il Torino si sia comportato in maniera inappuntabile. Valuteremo anche se querelare l’avvocato Gentile per le sue dichiarazioni” ha spiegato Cairo. Dopo la sentenza della Corte d’Appello il legale della Lazio aveva dichiarato: “E’ chiaro l’accertamento di una sorta di truffa operata ai danni della Lazio dove però l’ordinamento sportivo non può fare niente per intervenire sui provvedimenti della Asl”.