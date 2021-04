Buongiorno è pronto a giocare il derby, Nicola con Nkoulou appena rientrato e Lyanco non al meglio si potrebbe affidare al numero 99 granata

Il derby della Mole si avvicina e Nicola non può certo sorridere. Dopo lo stop di Singo anche Lyanco è costretto a fermarsi a causa di una lombalgia acuta che mette comunque a rischio la sua presenza. Un vero e proprio allarme in difesa con Nkoulou appena rientrato ma che deve ritrovare la migliore condizione fisica. Vista la situazione Buongiorno si prepara per scendere in campo nell’importante match contro la Juventus. Un incontro nel quale i granata dovranno cercare di conquistare punti salvezza e dimenticare la sconfitta contro la Sampdoria arrivata prima della pausa legata alle Nazionali.

L’ultima partita in campo contro la Fiorentina

Buongiorno è pronto a scendere in campo dopo un periodo di indisponibilità, a causa del quale ha dovuto saltare il match contro il Cagliari, e dopo diverse panchine. L’ultima partita disputata dal numero 99 granata risale al 29 gennaio scorso nell’incontro Torino-Fiorentina terminato 1-1. In quel match Buongiorno a fine partita risultò il migliore granata per quanto riguarda il pacchetto arretrato, disputando la gara con personalità e intraprendenza tanto da sembrare un veterano. La scelta di Nicola, che ha schierato il difensore cresciuto nelle giovanili del Toro a sorpresa, è stata ripagata con il 99 granata che non ha sbagliato praticamente niente.

Buongiorno: poche presenze ma sempre positive

Si può dire che in tutti i match, 5 in campionato e 2 in Coppa Italia, Buongiorno ha sempre dimostrato di essere un giocatore sul quale poter contare. Tra le prestazioni migliori sicuramente quelle contro Napoli e Roma. Quindi il difensore granata ha già dimostrato di poter fare bene contro le grandi squadre e ora che arriva il derby con una Juve che avrà il dente avvelenato dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento, in difesa non si potranno commettere troppi errori. Sarà un’altra grande occasione per Buongiorno per fare bene.