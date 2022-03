Juric deluso dalla prestazione di Belotti a Bologna. In settimana se la giocherà con Sanabria: l’Inter nel mirino

Sono ore di riflessione per Ivan Juric in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter. La trasferta del Dall’Ara sembra aver messo in discussione alcune certezze maturate, in particolare, nelle uscite precedenti. Le due reti consecutive messe a segno dal “Gallo” Belotti avevano riacceso nuove vibrazioni positive nel rapporto tra il tecnico e il capitano. A Bologna, almeno dalle dichiarazioni dell’allenatore c’è stato un altro passo indietro. Juric non ha nascosto la delusione, confermando come nel suo undici nessuno sia intoccabile e il discorso non esoneri nemmeno un giocatore da 109 gol in 242 presenze in maglia granata.

Sanabria scalpita verso l’Inter

Juric potrebbe nuovamente dare uno sguardo alla panchina, in cui scalpita Tonny Sanabria. Il paraguagio con 5 reti e 2 assist stagionali ha garantito, durante la prolungata assenza del Gallo, un buon apporto alla manovra granata. Sarebbe fantascienza fare paragoni in merito alla mole di gol che i due sono in grado di garantire a livello personale. Non è però un caso se nelle ultime uscite dei granata con Belotti titolare, il gol sia arrivato soltanto dall’attaccante campione d’Europa. Diverso invece il lavoro di Sanabria, che col suo ruolo da rifinitore e scassinatore di spazi invitanti, si rivela molto utile nel rendere efficaci le avanzate dei compagni. L’ultimo gol non messo a segno da Belotti è quello del momentaneo vantaggio di Brekalo col Venezia e in campo c’era proprio Sanabria. Juric, anche con il “Gallo” titolare, ha poi sempre concesso minuti significativi all’ex Genoa. Dimostrazione di come il testa a testa sia tutt’altro che deciso.