Gara da dentro o fuori per il Torino Primavera in chiave playoff, contro un Sassuolo in ottima forma

Gara dal sapore di playoff domani alle 16 per il Torino Primavera di Federico Coppitelli. Il calendario della 23^ giornata mette di fronte ai granata il Sassuolo di Emiliano Bigica, al momento in sesta posizione, l’ultima valevole per la qualificazione alla post-season. Si tratta del secondo dei due impegni casalinghi dei Torelli, dopo quello dello scorso turno col Genoa culminato in un pareggio a reti bianche. Specchio forse di un momento non particolarmente luccicante in termini di prestazioni. Una sola vittoria nelle ultime uscite, successivamente a un ottimo finale di 2021 che li ha visti per un certo periodo occupare anche la seconda piazza del torneo, i granata si trovano ora in nona posizione a quota 31, a meno cinque dai neroverdi.

Sassuolo in ottima forma: 3 vittorie consecutive

Sfida quasi da dentro o fuori dunque per i padroni di casa, i quali incroceranno una squadra in ottima forma. Il Sassuolo proviene da ben tre vittorie consecutive contro Genoa, Fiorentina e Cagliari. Nella classifica delle ultime cinque giornate occupa il sesto posto dietro l’Inter con 10 lunghezze. Non sarà dunque semplice per i granata mettere in difficoltà gli emiliani. In più l’ultima vittoria della formazione di Coppitelli contro gli emiliani risale alla stagione 2018-2019 con uno 0-3 frutto della doppietta di Millico, inframezzata dalla rete di Ferigra. Mentre bisogna addirittura scavare al novembre 2016 per l’ultimo successo casalingo col 4-1 finale deciso da De Luca, Traore, Buongiorno e Giraudo.

All’andata la decise Caccavo

Tornando alla stagione corrente, il match di andata la gara finì 1-1. Per il Sassuolo in gol Samele, che con nove reti è il miglior marcatore della formazione neroverde. La rete del definitivo pari la mise a segno l’uomo dell’ultima parola: Gigi Caccavo, a tre dalla fine. Il bilancio tra i due allenatori, Bigica e Coppitelli, è a favore del primo con 4 vittorie del granata, 3 pari e 6 successi del tecnico toscano.