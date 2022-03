L’Inter arriva a Torino dopo le vittorie contro Salernitana e Liverpool: nerazzurri a caccia di punti per il primo posto

Domenica 13 marzo andrà in scena all’Olimpico Grande Torino la sfida tra il Torino e l’Inter, match molto importante per i nerazzurri campioni d’Italia in carica che avranno bisogno di fare punti per cercare di vincere il secondo campionato consecutivo. Sfida invece non particolarmente decisiva per i granata che attualmente sono a metà classifica, lontani dalla zona europea e non troppo vicini alla zona retrocessione. All’andata a San Siro i granata hanno disputato un’ottima gara, mettendo in difficoltà gli uomini di Inzaghi, ma alla fine i lombardi sono riusciti ad ottenere tre punti importanti grazie al gol di Dumfires. L’Inter è il miglior attacco del campionato con 60 gol fatti e la seconda difesa migliore con 22 gol subiti in 27 partite.

Come Lautaro l’Inter è rinata dopo un periodo buio

Con la vittoria per 5-0 contro la Salernitana, infatti tra tutte le competizioni i neroazzurri non segnavano da 4 partite. A guidare la goleada contro la Salernitana è stato Lautaro Martinez, che come la sua Inter veniva da un brutto periodo, infatti prima della tripletta contro i campani, l’argentino non segnava dalla Supercoppa Italiana contro la Juve, vinta 2-1 dai lombardi. Martedì sera, poi, l’Inter ha salutato la Champions League a testa alta, battendo 1-0 il Liverpool ad Anfield ancora con un gol del Toro.

Inzaghi, probabilmente, schiererà i suoi con il solito 3-5-2 con Lautaro e Dzeko che sono senza dubbio i due giocatori più pericolosi della squadra milanese e che giocheranno fianco a fianco e dovranno essere arginati dalla difesa a tre dei piemontesi. Sarà una gara sicuramente difficile per gli uomini di Juric che però potranno utilizzare la tipica intensità, che ha caratterizzato il campionato di andata dei granata, per causare qualche grattacapo ai campioni d’Italia in carica.