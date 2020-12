A Belotti la Targa Scirea: “E’ un ragazzo serio e di sani principi”

Il capitano del Torino Andrea Belotti premito con la Targa Scirea. La moglie dello storico capitano bianconero: “Continui così”

Professionista indiscusso e indiscutibile sul campo ma soprattutto ragazzo serio con la testa sul collo, rispettoso di quei valori molto spesso trascurati: queste, e non solo, le caratteristiche di Andrea Belotti che gli sono valse il premio intitolato a Gaetano Scirea, vinto lo scorso anno da Claudio Marchisio. Un premio, quello consegnato negli anni passati durante il Golden Boy di Tuttosport, che la moglie dell’ex simbolo bianconero, Mariella Scirea, commenta così durante un’intervista al quotidiano torinese: “Belotti mi sembra davvero un bravo ragazzo. Mi dà l’idea di uno serio e solido, con sani principi. Continui così, non si monti la testa e soprattutto resti legato ai valori che contano“. Da un Capitano del passato ad uno del presente e del futuro, insomma. E poco importa se le sponde calcistiche erano e restano diverse.

“Il Toro? Un acerrimo avversario in campo ma fuori c’era rispetto”

E’ infatti proprio la signora Scirea a raccontare a Tuttosport la reale dimensione di una rivalità, quella tra Torino e Juventus, che ha radici lontane ma che resta indissolubilmente legata alle questioni di campo. “Il Toro è e rimarrà sempre un acerrimo avversario in campo ma fuori c’è sempre stato e ci deve essere sempre quell’affetto e quel rispetto che c’era anche ai tempi di Gaetano. E’ fondamentale – continua Mariella Scirea – altrimenti si semina l’odio e non è più sport. Negli anni 70 e 80 mi ricordo dei derby con agonismo feroce ma poi durante la stagione ci si frequentava e si andava d’amore e d’accordo. Rapporti veri, che sono durati nel tempo“.

E che continuano ancora oggi come sottolinea la moglie dell’ex Capitano bianconero a cui è stata intitolata la targa assegnata ad Andrea Belotti: “Sento ogni giorno Paola Castellini, la moglie di Luciano, e siamo sempre stati amici degli Zaccarelli che avevano la casa a Sestriere vicino alla nostra […]. Se poi pensate che il figlio di Claudio Sala è il testimone di nozze di mio figlio Riccardo capite quella cosa strana che era il derby. Rivalità, certo, ma anche tanta umanità. L’altro giorno – prosegue la moglie di Scirea – ho sentito Graziani, avevo saputo che non era stato bene. Mi ha raccontato la sua disavventura sulla scala e siamo stati un po’ al telefono: è una persona meravigliosa, ci siamo quasi commossi. Con Pecci dovevamo vederci per una bagna caoda, purtroppo il Covid…[…]. Ci sarà tempo per rifarsi“.