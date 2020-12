Torino, Ujkani negativo al Covid - Toro.it

Il portiere granata Samir Ujkani ha annunciato sui social di essere finalmente risultato negativo al Covid

Finalmente negativo, dopo aver trascorso in isolamento le ultime settimane a causa della positività al Covid. Ujkani ha comunicato attraverso le stories Instagram di essere ora pronto a tornare in gruppo perché “negativo” dopo l’ultimo tampone, come scritto da lui stesso sui social. E così dopo i rientri di Lukic, Gojak e Vojvoda toccherà anche al portiere granata tornare ad allenarsi con la squadra.