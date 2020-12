Mentre Zaza contro Juventus e Udinese ha giocato due partite da dimenticare, Bonazzoli è in crescita

Per il Toro è un momento molto complicato e diversi giocatori non convincono. Nelle due ultime uscite, ovvero contro Juve e Udinese, uno tra i peggiori in campo è sempre stato Simone Zaza. In entrambi i match l’attaccante granata è stato sostituito. Nel derby è uscito dal campo all’inizio del secondo tempo e al suo posto è entrato Lukic. La sostituzione ha innescato una plateale discussione tra l’attaccante granata e Marco Giampaolo. Nell’ultimo match contro l’Udinese il numero 11 del Toro è stato sostituito da Bonazzoli, un giocatore che sta crescendo molto e che contro la squadra friulana ha trovato la prima rete in campionato con la maglia granata, un obiettivo che cercava e inseguiva da tempo.

Zaza giocatore in discesa, Bonazzoli in ascesa

Si può dire che adesso Federico Bonazzoli stia scavalcando le gerarchie, anche perché il compagno di reparto Zaza sta inanellando una serie di prestazioni deludenti che fanno infuriare i tifosi del Toro. Infatti Zaza non trova il gol dal match contro l’Inter a San Siro finito 4-2 per i nerazzurri. Nel derby della Mole si è mangiato un gol clamoroso che avrebbe portato avanti il Toro 0-2 sui bianconeri. E’ vero che a Zaza arrivano anche pochi palloni ma è altrettanto vero che le poche palle che gli vengono servite le gioca male.

Bonazzoli, prima gioìa in campionato

Nell’ultimo match di campionato oltre a Belotti l’unica altra nota positiva per il Toro è stato Bonazzoli, autore di un assist e di un gol. Dopo essersi sbloccato contro l’Entella, l’attaccante ex Sampdoria contro l’Udinese ha trovato il primo gol nella Serie A 20/21. Adesso a Zaza tocca ritrovarsi, mentre Bonazzoli dovrà continuare così.