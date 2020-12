Zaza si lamenta dopo il cambio, battibecco con Giampaolo

Al 30′ del secondo tempo di Juventus-Torino Giampaolo cambia Zaza con Lukic: l’attaccante si lamenta e il tecnico non gradisce la reazione

E’ il 30′ del secondo tempo in Juventus-Torino, i granata guidano ancora per 1-0 e Giampaolo approfitta del gioco fermo per cambiare: fuori Zaza, dentro Lukic. Una sostituzione che scatena il siparietto tra l’attaccante, che non nasconde il fastidio per la situazione, e il tecnico che reagisce allargando le braccia e dimostrando un certo fastidio per le proteste del giocatore che infila il tunnel degli spogliatoi.