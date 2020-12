Juventus-Torino: dove vedere il derby in tv e streaming - Toro.it

Dove vedere in tv e streaming il derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma alle 18 di sabato 5 dicembre

La decima giornata della Serie A 2020/2021 propone, alle ore 18 di sabato 5 dicembre, il derby della Mole numero 201 tra Juventus e Torino. Bianconeri e granata si sfideranno in un Allianz Stadium deserto a causa delle restrizioni anti-contagio da coronavirus. Per questo è ancora più importante sapere dove è possibile vedere la partita in tv e in streaming. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, canale 202, con prepartita all’interno del programma Sky Calcio Live condotto da Marco Cattaneo, a partire dalle 17. Sarà inoltre possibile seguire tutti gli appuntamenti in streaming su Sky Go e su Now Tv.