Belotti a caccia del gol numero 100: il derby può essere l’occasione giusta

Il capitano del Toro è pronto ad alzare al cresta contro i bianconeri per espugnare lo Stadium e raggiungere i 100 gol in granata

Se l’inizio di stagione dei granata resta discutibile, lo stesso non si può dire di colui che incarna e rappresenta appieno lo spirito Toro: Andrea Belotti. Reduce dalla 200a presenza in maglia granata nel match contro la Sampdoria, ha quasi sfiorato un altro traguardo da aggiungere al proprio palmares individuale trovando la 99a rete con il Toro. Il derby potrebbe perciò essere l’occasione giusta per lui per ottenere cifra tonda anche sul fronte gol. Il suo apporto sarà fondamentale per trovare la tanto attesa svolta.

Gallo, ancora un gol per superare Baloncieri

Ancora una volta l’attacco di Giampaolo si affiderà a lui per espugnare lo Stadium. E sicuramente Belotti, che non ha mai potuto festeggiare come si deve un derby dal suo arrivo sotto la Mole, farà di tutto per riportare i granata alla vittoria. Raggiungere i 100 gol in maglia granata, che lo porterebbe a superare Baloncieri nella classifica marcatori granata, è solo uno dei tasselli che si potrebbero aggiungere in un’occasione così ghiotta, interfacciandosi ad una Juve in difficoltà.

Belotti pronto a trascinare i suoi contro la Juve

A segno nell’ultimo derby della Mole, il Gallo non perderà l’occasione di poter alzare ancora una volta la cresta. Se i bianconeri sono dipendenti da Cristiano Ronaldo, lo stesso si può dire dei granata con il loro capitano, sempre pronto a giocare a tuttocampo a metterci del suo anche negli altri settori. Juventus-Torino non è un match come gli altri ed arrivato al suo 12° in carriera, il Gallo lo sa meglio di chiunque altro. “Difficile ma non impossibile” resta la frase-emblema di questa stracittadina, che vedrà due squadre in crisi a confronto. Trovare le motivazioni non sarà poi così difficile, vedendo quanto c’è in ballo.