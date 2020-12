Striscione al Filadelfia dopo il derby: "Ci avete rotto il c...o" - Toro.it

Tifosi furiosi dopo il derby perso (ennesima sconfitta stagionale): al Filadelfia appeso uno striscione che manifesta il malumore della piazza

“Ci avete rotto il c…o”. E’ quanto scritto su uno striscione, firmato La Maratona, che è stato appeso in serata al Filadelfia. Poche parole ma che bastano a esprimere il malcontento della tifoseria del Torino, dopo l’ennesimo derby perso e l’ennesima sconfitta in questo inizio di campionato. D’altro canto la rabbia dei tifosi è più che comprensibile, dopo queste prime dieci giornate di campionato in cui la squadra di Marco Giampaolo ha raccolto appena 6 punti e dopo l’ennesimo ko subito per mano della Juventus. Anche se impossibilitati a seguire la squadra allo stadio o nelle sedute di allenamento, per via delle misure anti-Covid, gli ultras del Torino hanno comunque voluto manifestare il proprio dissenso.