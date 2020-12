Allo Stadium finisce sempre così: per la 7ª volta di fila la Juve segna al Toro dopo l'80' - Toro.it

Dal 2014 in poi, in campionato, il Torino ha sempre preso gol nei dieci minuti finali dei derby giocati in casa della Juventus

C’erano una volta le rimonte, quella in tre minuti e quella da 3-0 a 3-3, c’è una volta anche il gol di Serena allo scadere su angolo di Junior. Ora ci sono ancora, sia le rimonte che i gol allo scadere, ma è il Torino che lo subisce sempre. Con quello di ieri sono addirittura sette i derby consecutivi in campionato, giocati allo Stadium, in cui la squadra granata subisce una rete negli ultimi dieci minuti di gioco: sette anche i punti persi in totale in questa serie di partite.

Prima Pirlo, poi Cuadrado, Higuain, Dybala, Cristiano Ronaldo, un autogol di Djidji e infine Bonucci: sono loro, dal 2014 in poi, ad aver battuto i vari portieri del Torino nei finali di partita dei vari derby. I primi quattro hanno segnato addirittura tutti oltre il 90′: se il gol di Dybala nel campionato 2017/2018 fu ininfluente dal punto di vista risultato (la Juventus era già in vantaggio 3-0 e con quella rete chiuse il match sul 4-0), i primi tre hanno invece tolto diversi punti ai granata. Pirlo e Cuadrado, negli ultimi due derby di campionato di Ventura allo Stadium, regalarono due vittorie inaspettate ai bianconeri, Higuain trovò invece l’1-1 rispondendo alla splendida punizione di Ljajic. Anche l’incornata di Cristiano Ronaldo, nella stagione 2018/2019, è valsa l’1-1 finale, il gol di Bonucci di ieri ha invece permesso alla Juventus di tornare alla vittoria affondando il Torino di Giampaolo.