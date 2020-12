La difesa del Toro subisce altri 3 gol: i top e i flop di Torino-Udinese

I Top e i Flop di Torino-Udinese/ Il Toro cade con l’ennesima sconfitta in campionato rimandando ancora una volta la prima vittoria in casa

Con la sconfitta di ieri la situazione in casa Toro si fa veramente molto critica. Dopo aver perso sabato scorso il derby della Mole e a pochi giorni dalla contestazione di martedì al Filadelfia , da parte dei giocatori granata contro l’Udinese ci si aspettava tutt’altra prestazione e tutt’altro risultato. La situazione per la squadra di Marco Giampaolo adesso si fa davvero critica e se giovedì dalla trasferta contro la Roma non si tornerà a casa con qualcosa di positivo la società poterebbe apportare delle scelte drastiche.

Torino-Udinese: i top

Belotti a quota 100 gol con la maglia del Toro: il Gallo ritrova la via del gol che mancava dal match contro la Sampdoria al “Grande Torino” finito 2-2. Con la rete siglata ieri per il capitano del Toro sono 100 gol con la maglia granata. Ieri per lui, oltre a questo importante traguardo, un’ottima prestazione in cui ha confezionato un grande assist di tacco per Bonazzoli che ha segnato il gol del pareggio. Risultato svanito dopo pochi minuti con la rete di Nestorovski che ha sancito il 2 a 3 finale.

Bonazzoli: entra in campo al posto di Zaza e ha un ottimo impatto con la partita. Infatti, oltre ad un assist per Belotti dopo aver abilmente rubato il pallone a Samir, l’attaccante trova il suo primo gol in maglia granata in campionato che ha portato al temporaneo pareggio.

Torino-Udinese: i flop

La difesa: ancora disastrosa la prestazione del reparto difensivo granata. Infatti il Toro incassa altri 3 gol. Nelle 11 partite di Serie A disputate la squadra ha subito ben 27 gol, di cui 10 nei minuti finali dal 75′ al 90′. E pensare che si è sempre detto che Giampaolo è un allenatore molto meticoloso nella cura del reparto difensivo. In Europa peggio del Toro ha fatto solo lo Shalke 04.

La prestazione di Meitè: altra prestazione gravemente insufficiente per il centrocampista francese. Anche ieri in campo sembrava un fantasma. Il 23 granata perde troppi palloni e ha gravi colpe per quanto riguarda il primo gol segnato dall’Udinese.

Giampaolo: ieri la panchina del tecnico abruzzese è stata a rischio come non mai. I numeri del suo Toro fin qui sono veramente disastrosi: in 11 partite 7 sconfitte e 1 sola vittoria. Se giovedì contro la Roma non arriverà un risultato positivo sicuramente la sua posizione sarà messa in discussione.