Il Gallo ha aperto uno spiraglio su un’eventuale permanenza, Cairo ha fatto lo stesso. E il Qatar non influirà nella scelta

Il tempo scorre, ma soprattutto stringe. Restano infatti solo due mesi di tempo prima che si arrivi al punto finale e Belotti e il Torino non sembrano ancor aaver trovato un accordo sul rinnovo. Nonostante l’apertura recente da parte del capitano granata, rimasto in silenzio stampa su questo fronte per evitare di esporsi nei mesi scorsi, tutto è ancora in discussione. In ballo c’è molto per quanto riguarda il suo futuro. Potrebbe infatti essere l’ultima chance di tentare la fortuna altrove. Una cosa è certa: la Nazionale non influirà nella scelta vista la mancata qualificazione degli Azzurri.

Toro, il Gallo non si tira indietro: ora tocca al club motivarlo

“Sono sempre stato chiaro e ho sempre detto che questa era una situazione che volevo valutare a fine anno per capire tutto insieme alla società e all’allenatore”, queste le parole del Gallo dopo la deludente sfida contro il Genoa. Se le ultime due stagioni sembravano aver delineato in modo netto il suo futuro, l’arrivo di Juric potrebbe aver cambiato le cose. In cima alla lista degli elementi da passare al vaglio ci sono però obiettivi e ambizioni del club: un decimo posto sempre insufficiente.

Toro, la risposta di Cairo alle parole di Belotti fa ben sperare

Al suo “Uno spiraglio? Io l’ho sempre dato“, il presidente Cairo ha risposto con un “vedremo“. Un passo in avanti quindi anche da parte sua, che fino a pochi mesi fa era convinto che ogni porta fosse stata chiusa in modo definitivo da parte di Belotti. Sette anni dopo invece, il rush finale potrebbe fare la differenza.