Inizia la settimana di Salernitana-Torino: Juric senza lo squalificato Pobega, e Brekalo è da valutare. Chi gioca in trequarti?

Ci sono anche Linetty e Seck, quasi per forza, nella lista dei candidati che ambiscono a un posto a Salerno, sulla trequarti riscopertasi vuota. Il Torino inizia la settimana che lo porterà all’Arechi, smaltito l’arido fine settimana della sosta per le Nazionali. Juric si porta dietro una certezza e tanti dubbi, in attacco. Perché se il tecnico dovrà fare, per forza, a meno di Tommaso Pobega – squalificato -, non ha ancora perso del tutto le speranze (anche se piccole) di riavere in tempo Josip Brekalo, in una forma accettabile per giocare dal primo minuto. L’ex Wolfsburg si è preso il Covid, come comunicato dalla sua Croazia: può negativizzarsi entro sabato, potenzialmente, ma è da vedere se sarà in grado di reggere i ritmi di una partita.

Pjaca può avere un’altra chance. E Seck…

Nel frattempo, al Filadelfia, Juric lavorerà con chi è a disposizione. È il gioco delle coppie. Da un lato, quello più a sinistra, c’è l’alternativa naturale a Brekalo, ovvero Marko Pjaca, che però attraversa un periodo buio: pochi guizzi, tanti errori. A destra, con Praet ai box e Pobega squalificato, in linea teorica a giocarsi una maglia sono in due, i succitati Linetty – che, da novembre a oggi, ha disputato solo i 90′ contro il Venezia – e Seck, del quale ha parlato bene il suo ex presidente alla Spal (“mi ricorda Ilicic”, ha detto Tacopina) ma che col Toro ha giocato solo cinque minuti contro il Cagliari.

Torino, se la gioca anche Linetty

Chi supporterà Belotti, dunque? Questo è il grosso tema che condurrà il Torino alla trasferta in Campania. Di sicuro non ci sarà Pobega, Brekalo è in forte dubbio, e così d’improvviso potrebbero mettersi in mostra Linetty e Seck. La variabile Warming, invece, resta sullo sfondo, e così altre ipotesi remote, come l’avanzamento di Lukic e l’ingresso di Ricci a centrocampo.