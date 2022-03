Joe Tacopina, presidente della Spal ha parlato di Demba Seck, l’attuale attaccante del Torino: e ha fatto un paragone importante

Demba Seck, arrivato a gennaio in maglia granata per 4 milioni di euro, non ha ancora trovato molto spazio nella squadra guidata da Juric. Il numero 23 ex della Spal ha infatti giocato solamente qualche minuto nella partita persa 1-2 contro il Cagliari. Tuttavia, proprio il presidente della Spal ha parlato del classe 2001 con parole di ammirazione. Ha infatti paragonato il 21enne granata ad un’altra conoscenza del calcio Italiano: Josip Ilicic. In un’intervista a Tuttosport, Joe Tacopina ha parlato così del suo ex giocatore: “Sono sicuro che si imporrà. Un talento e a livello di fantasia mi ricorda Ilicic”. Ci sono molte possibilità che, vista la situazione del Torino, in questo finale di stagione Seck riesca a scalare le gerarchie di Juric e a ottenere più minutaggio.