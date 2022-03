Approfittando del giorno libero, Karol Lientty nella giornata di ieri ha fatto visita alla Sampdoria e a Giampaolo

Karol Linetty è tornato alla Sampdoria. Almeno per un giorno. Ivan Juric ha concesso il weekend libero ai suoi giocatori e il centrocampista polacco ne ha approfittato per tornare in Liguria, dove ha vissuto per quattro anni e incontrare vecchi amici. Amici che ha lasciato alla Sampdoria, è così che il numero 77 granata si è presentato a sorpresa al centro di allenamento di Bogliasco per salutare i suoi vecchi compagni e Marco Giampaolo, l’allenatore che lo aveva lanciato nel calcio italiano (proprio in blucerchiato) e lo aveva poi voluto al Torino.

Calciomercato Torino: Linetty verso l’addio

Da quando è arrivato sotto la Mole, Linetty non è mai riuscito a imporsi: nonostante per Giampaolo fosse un titolare inamovibile, le sue prestazioni non hanno mai convinto. Con l’arrivo di Davide Nicola prima e Ivan Juric poi, gli spazi in campo per il polacco si sono ridotti sempre di più tanto che ha perso anche il posto nella propria nazionale. A fine stagione un suo addio al Torino è probabile e le possibilità che possa tornare alla Sampdoria (ammesso che i blucerchiati non retrocedano in serie B) sono concrete. A Bogliasco la prossima volta potrebbe tornarci non solo per un giorno e non solo per salutare i vecchi amici.